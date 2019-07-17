Вбивство хлопчика у Переяславі: ДБР оголосило підозру третій особі, зброю шукають

Вбивство 5-річного хлопчика: ДБР оголосило підозру третій особі, зброю шукають

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Державне бюро розслідувань оголосило підозру третій особі у справі про вбивство пятирічного Кирила Тлявова, якого смертельно поранили 31 травня у Переяславі-Хмельницькому. Зброю, з якої випадково застрелили хлопчика, продовжують шукати.

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Про це 17 липня на брифінгу у Києві заявив очільник ДБР Роман Труба. За його словами, слідчі дії стосовно третього підозрюваного проводяться сьогодні, тому він відмовився повідомити щось більше про цю людину. Керівник ДБР зазначив, що ця людина також здійснювала постріли, вона не є працівником поліції і стосовно третьої особи відомство клопотатиметься у суді про арешт.

Труба додав, що пошуки зброї, з якої застрелили Кирила, тривають. Відсутність знаряддя вбивства не дозволяє правооохоронцям встановити, чий саме постріл міг стати смертельним для хлопчика.

Дуже шкода, що ми втратили час, цілу добу. Це дало можливість сплутати версії і заховати знаряддя вбивства, — заявив очільник ДБР.

Всього у справі про вбивство хлопчика опитали 53 свідків, провели 34 обшуки у фігурантів, їхніх родичів, у місцях, де фігуранти могли сховати зброю. Слідчі провели 10 експертиз, зокрема, судово-медичні, балістичні, молекулярно-генетичні, дактилоскопічні і вибухо-технічні, а також вісім слідчих експериментів.

Нагадаємо, 31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області патрульні поліцейські Іван Приходько та Володимир Петровець напідпитку в позаробочий час стріляли з вогнепальної зброї по металевих банках неподалік від місця, де гуляв Кирило Тлявов. Хлопчика поранили в голову, згодом він помер у київській лікарні. На початку липня суд залишив підозрюваних під арештом у СІЗО.