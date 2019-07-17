Убийство мальчика в Переяславе: ГБР объявила подозрение третьему лицу, оружие ищут. Фото: Главком

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Ракурс

Государственное бюро расследований объявило подозрение третьему лицу по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова, которого смертельно ранили 31 мая в Переяславе-Хмельницком. Оружие, из которого случайно застрелили мальчика, продолжают искать.

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Об этом 17 июля на брифинге в Киеве заявил глава ГБР Роман Труба. По его словам, следственные действия в отношении третьего подозреваемого проводятся сегодня, поэтому он отказался сообщить что-либо больше об этом человеке. Руководитель ГБР отметил, что этот человек также осуществлял выстрелы, он является работником полиции и относительно третьего лица ведомство будет ходатайствовать в суде об аресте.

Труба добавил, что поиски оружия, из которого застрелили Кирилла, продолжаются. Отсутствие орудия убийства не позволяет правоохранителям установить, чей именно выстрел мог стать смертельным для мальчика.

Очень жаль, что мы потеряли время, целые сутки. Это дало возможность спутать версии и спрятать орудие убийства, — заявил глава ГБР.

Всего по делу об убийстве мальчика опросили 53 свидетелей, провели 34 обыска у фигурантов, их родственников, в местах, где фигуранты могли скрыть оружие. Следователи провели 10 экспертиз, в частности, судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, дактилоскопические и взрыво-технические, а также восемь следственных экспериментов.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе во внерабочее время стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам неподалеку от места, где гулял Кирилл Тлявов. Мальчика ранили в голову, впоследствии он умер в киевской больнице. В начале июля суд оставил подозреваемых под арестом в СИЗО.