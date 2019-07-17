Сытник и Холодницкий требуют от Рады разгрузить Антикоррупционный суд. Фото: "КорреспонденТ"

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Ракурс

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Высший антикоррупционный суд должен рассматривать только дела топ-коррупционеров, которые расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В этом убеждено руководство этих ведомств.

Чтобы разгрузить антикоррупционный суд, рассматривающий дела от самого низкого до самого высокого уровня коррупционеров, в НАБУ призывают народных депутатов как можно скорее принять изменения в закон «О Высшем антикоррупционном суде». Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что изменения в этот закон были предложены президентом Украины еще до начала его работы, но до сих пор не приняты Радой.

Сейчас 38 антикоррупционных судей должны рассматривать все дела о коррупции служащих и должностных лиц — не только топового, но и более низкого уровня. Речь идет о более 3,5 тыс уголовных производств. Как отмечают в НАБУ, такое количество дел может заблокировать работу суда.

На рассмотрение дел от НАБУ и САП приходится лишь 5% общего объема работы. А это — именно те резонансные производства, приговоров по которым с нетерпением ожидает общество, — говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

В ведомстве убеждены, что в случае затягивания принятия Радой изменений в закон «О Высшем антикоррупционном суде» шансы избежать справедливого наказания у высокопоставленных коррупционеров возрастут.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен обратиться в Раду с требованием о созыве внеочередного заседания в четверг, 18 июля. В повестку дня планируют включить законопроекты, которые позволили бы способствовать эффективной работе Антикоррупционного суда, а также закон о незаконном обогащении.