Зеленский и Рада: президент подал неотложные законопроекты и просит парламент собраться 18 июля, фото — ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду три неотложных законопроекта и просит парламент собраться 18 июля на внеочередное заседание.

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На сайте парламента появилась информация о регистрации трех законопроектов президента — «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», «О внесении изменений в Закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда)», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины».

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка 17 июля на брифинге в Киеве сообщил, что президент обратился к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля.

В законе об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины говорится о 90 дней отсрочки введения штрафов. Рябошапка сообщил, что идея этого законопроекта возникла у Зеленского после поездки в Закарпатскую область и общения с водителями-владельцами автомобилей на еврономерах.

Пока на повестке дня Рады информация о созыве внеочередного заседания отсутствует — депутаты запланировали работать в четверг в комитетах и ​​комиссиях.

Заместитель главы Офиса президента заявил, что нардепы обязаны прибыть на внеочередную сессию, поскольку «получают зарплату», а «современные средства телекоммуникации позволяют им узнать о созыве вовремя».

Если Рада не соберется завтра, законопроекты примет уже новый состав парламента, — сообщил Рябошапка.

Напомним, что сегодня НАБУ и САП в совместном заявлении заявили, что Высший антикоррупционный суд должен рассматривать только дела топ-коррупционеров, которые расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.