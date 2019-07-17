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Ракурс
Петр Порошенко, фото: Администрация президента

ГБР повторно вызовет Порошенко на допрос — Труба (ВИДЕО)

17 июл 2019, 12:01
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Государственное бюро расследований (ГБР) повторно вызовет пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос.

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Об этом глава ведомства Раман Труба заявил в ходе сегодняшнего брифинга.

Он был вызван в качестве свидетеля в уголовно производстве по факту совершения сделки и возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода «Кузница на Рыбацком, — отметил Труба

По словам Трубы, Порошенко в этом деле имеет статус свидетеля, однако на допрос сегодня не появился.

Чиновник отметил, что в этом уголовном производстве уже проведены допросы, в частности допрос свидетеля Сергея Тигипко, а также проведены выемки документов. Подозрение до сих пор никому не объявлены, все участники производства находятся в равных условиях. «Сам Петр Порошенко должен быть заинтересован в том, чтобы предоставить показания, чтобы следствие было беспристрастное и полное», — считает Труба.

Я рассчитываю, что он придет и предоставит все полностью показания, а также материалы и информацию, которыми он владеет, для того, чтобы следователи установили истину по делу, — добавил Труба.

В пресс-службе партии «Европейская солидарность» сегодня заявили, что Порошенко никаких вызовов на допросы от правоохранительных органов, в частности от ГБР, не получал и в эти дни находится на международных встречах в Европарламенте.

Считаем показательным, что за час до пресс-брифинга председателя ГБР Романа Трубы экс-заместитель главы администрации Януковича — Андрей Портнов — уже анонсировал в своем телеграмм-канале «новую повестку» для Петра Порошенко, — отмечается в сообщении пресс-службы.

На прошлой неделе в ГБР опубликовали фото повестки о вызове Порошенко на допрос.

Источник: Ракурс


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