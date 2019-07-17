ДБР повторно викличе Порошенка на допит — Труба (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n124393-dbr-povtorno-vyklyche-poroshenka-na-dopyt-truba-video.htmlРакурс
Державне бюро розслідувань (ДБР) повторно викличе п’ятого президента України Петра Порошенка на допит.
Про це очільник відомства Раман Труба заявив під час сьогоднішнього брифінгу.
Він був викликаний як свідок у кримінально провадженні за фактом вчинення угоди і можливого ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом від продажу заводу «Кузня на Рибальському, — зазначив Труба
За словами Труби, Порошенко у цій справі має статус свідка, однак на допит сьогодні не з’явився.
Чиновник зазначив, що в цьому кримінальному провадженні вже проведені допити, зокрема допит свідка Сергія Тігіпка, а також проведені виїмки документів. Підозру досі нікому не оголошено, усі учасники провадження перебувають у рівних умовах.
Сам Петро Порошенко повинен бути зацікавлений у тому, щоб надати показання, щоб слідство було неупереджене і повне, — вважає Труба.
Я розраховую, що він прийде і надасть всі повністю показання, а також матеріали й інформацію, якими він володіє, для того, щоб слідчі встановили істину у справі, — додав Труба.
Водночас у прес-службі партії «Європейська солідарність» сьогодні заявили, що Порошенко жодних викликів на допити від правоохоронних органів, зокрема від ДБР, не отримував й у ці дні перебуває на міжнародних зустрічах у Європарламенті.
Вважаємо показовим, що за годину до прес-брифінгу голови ДБР Романа Труби екс-заступник голови адміністрації Януковича — Андрій Портнов — вже анонсував у своєму телеграм-каналі «нову повістку» для Петра Порошенка, — наголошується в повідомленні прес-служби.
Нагадаємо, минулого тижня в ДБР опублікували фото повістки про виклик Порошенка на допит.