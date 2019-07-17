Петро Порошенко, фото: Адміністрація президента

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Ракурс

Державне бюро розслідувань (ДБР) повторно викличе п’ятого президента України Петра Порошенка на допит.

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Про це очільник відомства Раман Труба заявив під час сьогоднішнього брифінгу.

Він був викликаний як свідок у кримінально провадженні за фактом вчинення угоди і можливого ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом від продажу заводу «Кузня на Рибальському, — зазначив Труба

За словами Труби, Порошенко у цій справі має статус свідка, однак на допит сьогодні не з’явився.

Чиновник зазначив, що в цьому кримінальному провадженні вже проведені допити, зокрема допит свідка Сергія Тігіпка, а також проведені виїмки документів. Підозру досі нікому не оголошено, усі учасники провадження перебувають у рівних умовах.

Сам Петро Порошенко повинен бути зацікавлений у тому, щоб надати показання, щоб слідство було неупереджене і повне, — вважає Труба.

Я розраховую, що він прийде і надасть всі повністю показання, а також матеріали й інформацію, якими він володіє, для того, щоб слідчі встановили істину у справі, — додав Труба.

Водночас у прес-службі партії «Європейська солідарність» сьогодні заявили, що Порошенко жодних викликів на допити від правоохоронних органів, зокрема від ДБР, не отримував й у ці дні перебуває на міжнародних зустрічах у Європарламенті.

Вважаємо показовим, що за годину до прес-брифінгу голови ДБР Романа Труби екс-заступник голови адміністрації Януковича — Андрій Портнов — вже анонсував у своєму телеграм-каналі «нову повістку» для Петра Порошенка, — наголошується в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, минулого тижня в ДБР опублікували фото повістки про виклик Порошенка на допит.