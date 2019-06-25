Портнов проти Порошенка: правоохоронці відкрили справу за фактом повідомлень про злочини екс-президента, фото — Радіо Свобода

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Проти екс-заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова відкрили справу за фактом його заяв, які у Порошенка вважають завідомо неправдивими.

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Кримінальне провадження зареєстрували за фактом завідомо неправдивих повідомлень про вчинення злочинів, повідомив 25 червня адвокат п’ятого президента України Ігор Головань на прес-конференції в агентстві «Інтерфакс-Україна».

Кримінальне провадження зареєстроване за чотирма епізодами діяльності Портнова, а саме його заяв щодо ситуації з українськими моряками, телеканалу «Прямий», заводу «Кузня на Рибальському», а також Вищої ради правосуддя.

Адвокат Порошенка назвав заяви Портнова про ймовірне залучення Порошенка до кримінальної відповідальності «юридичним троллінгом». Такі дії Портнова, на думку Голованя, створюють інформаційні приводи під час передвиборчого процесу.

Екс-правник Януковича повинен відповідати за подання завідомо неправдивих свідчень, — вважає адвокат.

Головань повідомив, що аналогічні провадження представники Порошенка ініціюватимуть і щодо заяв нардепів Василя Німченка і Нестора Шуфрича. Вони стверджували, що Порошенко, спікер Ради Андрій Парубій і прем'єр-міністр Володимир Гройсман захопили державну владу.

Адвокат додав, що Порошенка не викликали до Державного бюро розслідувань (ДБР) через розслідувані кримінальні провадження за заявами Портнова. За словами адвоката, Портнов і Шуфрич у заявах до ДБР не навели жодних конкретних фактів, а слідчі дії в цих провадженнях не проводяться.