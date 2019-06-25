Портнов против Порошенко: правоохранители открыли дело по факту сообщений о преступлениях экс-президента, фото — Радио Свобода

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Против экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова открыли дело по факту его заявлений, которые у Порошенко считают заведомо ложными.

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Уголовное производство зарегистрировали по факту заведомо ложных сообщений о совершении преступлений, сообщил 25 июня адвокат пятого президента Украины Игорь Головань на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

Уголовное производство зарегистрировали относительно четырех эпизодов деятельности Портнова, а именно его заявлений о ситуации с украинскими моряками, телеканале «Прямой», заводе «Кузница на Рыбальском», и Высшем совета правосудия.

Адвокат Порошенко назвал заявления Портнова о возможном привлечении Порошенко к уголовной ответственности «юридическим троллингом». Такие действия Портнова, по мнению Голованя, создают информационные поводы во время предвыборного процесса.

Экс-юрист Януковича должен отвечать за представление заведомо ложных показаний, — считает адвокат.

Головань сообщил, что аналогичные производства представители Порошенко будут инициировать и относительно заявлений нардепов Василия Нимченко и Нестора Шуфрича. Они утверждали, что Порошенко, спикер Рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман захватили государственную власть.

Адвокат добавил, что Порошенко не вызывали в Государственный бюро расследований (ГБР) из-за расследований в уголовных производствах, открытых по заявлениям Портнова. По словам адвоката, Портнов и Шуфрич в заявлениях в ГБР не привели никаких конкретных фактов, а следственные действия в этих процессах не проводятся.