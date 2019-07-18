Заседание Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики: у Зеленского назвали приоритеты в борьбе с коррупцией

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка. Фото: Громадське

https://racurs.ua/n124432-zasedanie-nacsoveta-po-voprosam-antikorrupcionnoy-politiki-u-zelenskogo-nazvali-prioritety.html

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Заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики под председательством президента Украины Владимира Зеленского 18 июля продолжается в Киеве.

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Глава государства отметил, что новая власть перезагружает работу антикоррупционной Рады, а заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка добавил, что за пять лет президентства Петра Порошенко Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики собирался всего три или четыре раза. Он пообещал, что антикоррупционный совет в будущем будет собираться чаще.

По словам Рябошапки, планируется пересмотр уже действующего антикоррупционного законодательства.

Сделаем работу над ошибками, — отметил он.

Представитель ОП отметил, что пересмотрят изменения Уголовно процессуального кодекса Украины, поскольку некоторые пункты не только облегчали жизнь адвокатам, но и осложняли поимку коррупционеров. Планируется написание проекта закона, который сможет эффективно защитить лиц, разоблачающих коррупционеров. Команда Зеленского также уже разработала новый проект антикоррупционной стратегии.

Рябошапка заверил, что будут выполняться международные обязательства Украины в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду три неотложных законопроекта и попросил парламент собраться 18 июля на внеочередное заседание. В то же время спикер ВРУ Андрей Парубий отметил, что не может созвать внеочередное заседание Верховной Рады после закрытия сессии, так как это не предусмотрено нормами закона.