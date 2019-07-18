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МИД обвиняет союз венгров Закарпатья в сепаратизме. Фото: Поступ
МИД обвиняет союз венгров Закарпатья в сепаратизме (ФОТО)https://racurs.ua/n124431-mid-obvinyaet-souz-vengrov-zakarpatya-v-separatizme-foto.htmlРакурс
Министерство иностранных дел Украины обратилось к Службе безопасности и Генпрокуратуре с просьбой обратить внимание и открыть дело по причине опубликованной иллюстрации в газете «Карпаталия», где часть украинской территории изображена с принадлежностью к Венгрии.
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На первой странице газеты «Карпаталия», которая издается ОО «Общество венгерской культуры Закарпатья», появилась иллюстрация карты, на которой ряд территории Украины изображен якобы в составе Венгрии. На карте Закарпатья, которую напечатала газета, часть украинской области закрашена в цвета венгерского флага. Заместитель министра иностранных дел Егор Божок назвал в Твиттер данную ситуацию проявлением сепаратизма.
Замминистра также отметил, что по данному вопросу Генпрокуратура и СБУ должны инициировать производство. Соответственные письма Божок уже подписал.
На парламентских выборах по мажоритарным округам баллотируются также и лидеры венгерских организаций Закарпатья.
Как сообщалось ранее, венгерские власти заявили о возможности снять вето на переговоры Украины с Североатлантическим альянсом после того, как Киев вернет закарпатским венграм право на обучение на венгерском языке.
Напомним, что внеочередные парламентские выборы пройдут уже в это воскресенье, 21 июля. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский после объявления о роспуске действующей Верховной Рады.
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