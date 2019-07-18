МИД обвиняет союз венгров Закарпатья в сепаратизме. Фото: Поступ

https://racurs.ua/n124431-mid-obvinyaet-souz-vengrov-zakarpatya-v-separatizme-foto.html

Ракурс

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Службе безопасности и Генпрокуратуре с просьбой обратить внимание и открыть дело по причине опубликованной иллюстрации в газете «Карпаталия», где часть украинской территории изображена с принадлежностью к Венгрии.

Loading...

На первой странице газеты «Карпаталия», которая издается ОО «Общество венгерской культуры Закарпатья», появилась иллюстрация карты, на которой ряд территории Украины изображен якобы в составе Венгрии. На карте Закарпатья, которую напечатала газета, часть украинской области закрашена в цвета венгерского флага. Заместитель министра иностранных дел Егор Божок назвал в Твиттер данную ситуацию проявлением сепаратизма.

Замминистра также отметил, что по данному вопросу Генпрокуратура и СБУ должны инициировать производство. Соответственные письма Божок уже подписал.

На парламентских выборах по мажоритарным округам баллотируются также и лидеры венгерских организаций Закарпатья.

Как сообщалось ранее, венгерские власти заявили о возможности снять вето на переговоры Украины с Североатлантическим альянсом после того, как Киев вернет закарпатским венграм право на обучение на венгерском языке.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы пройдут уже в это воскресенье, 21 июля. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский после объявления о роспуске действующей Верховной Рады.