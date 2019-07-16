Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Фото: EPA

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Венгрия снимет вето на переговоры Украины с НАТО после возвращения закарпатским венграм права на обучение на родном языке.

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Кроме того, в Будапеште требуют, чтобы украинские власти выделили 50 млн евро на развитие пограничной инфраструктуры. Венгерские власти также надеются, что после внеочередных выборов в Верховную Раду отношения между Украиной и Венгрией улучшатся. Об этом 16 июля на пресс-конференции в Институте им. Ференца Ракоци II в Берегово заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, сообщает «Укринформ».

У нас есть план как именно надо улучшать эти отношения, но для этого нам нужны и украинские власти. Как только они вернут венгерской общине ее права на обучение на родном языке, мы сможем наладить очень интенсивное экономическое сотрудничество на благо двух стран, — отметил он.

Венгерский министр добавил, что Будапешт может выделить 50 млн евро на строительство четырех новых КПП на границе между Венгрией и Украиной.

Тем временем в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что удивлены неофициальным визитом глава администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуяша для участия в публичном мероприятии в Ужгородском районе. В ведомстве напомнили, что ранее рекомендовали венгерским властям воздержаться от поездок на Закарпатье до завершения избирательного процесса в Украине.

Считаем такие действия венгерской стороны нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства. Украинская сторона оставляет за собой право на шаги для предотвращения вмешательству Венгрии во внутренние дела Украины, — отметили в МИД.

Напомним, в декабре 2018 года глава МИД Венгрии Петер Сиярто в очередной раз заявил, что его страна будет блокировать проведение заседаний комиссии НАТО-Украина, пока «Украина не прекратит систематические нарушения прав венгерской общины». В сентябре вспыхнул скандал, связанный с выдачей венгерских паспортов в консульстве в Берегово, а самого Сиярто внесли в базу сайта «Миротворец».