Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Фото: EPA

https://racurs.ua/ua/n124363-budapesht-vysunuv-kyievu-umovy-znyattya-veto-na-peregovory-ukrayiny-z-nato.html

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Угорщина зніме вето на переговори України з НАТО після повернення закарпатським угорцям права на навчання рідною мовою.

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Крім того, в Будапешті вимагають, щоб українська влада виділила 50 млн євро на розвиток прикордонної інфраструктури. Угорська влада також сподівається, що після позачергових виборів до Верховної Ради відносини між Україною та Угорщиною покращиться. Про це 16 липня на прес-конференції в Інституті ім. Ференца Ракоці ІІ в Береговому заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє «Укрінформ».

У нас є план як саме треба покращувати ці стосунки, але для цього нам потрібна і українська влада. Як тільки вона поверне угорській спільноті її права на навчання рідною мовою, ми зможемо налагодити дуже інтенсивне економічне співробітництво на благо двох країн, — зазначив він.

Угорський міністр додав, що Будапешт може виділити 50 млн євро на будівництво чотирьох нових КПП на кордоні між Угорщиною та Україною.

Тим часом у Міністерстві закордонних справ України заявили, що здивовані неофіційним візитом глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергея Гуяша для участі в публічному заході в Ужгородському районі. У відомстві нагадали, що раніше рекомендували угорській владі утриматись від поїздок до Закарпаття до завершення виборчого процесу в Україні.

Вважаємо такі дії угорської сторони порушенням дипломатичних канонів та духу добросусідства. Українська сторона залишає за собою право на кроки для запобігання втручанню Угорщини у внутрішні справи України, — зазначили в МЗС.

Нагадаємо, у грудні 2018 року очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто вкотре заявив, що його країна блокуватиме проведення засідань комісії НАТО-Україна, доки «Україна не припинить систематичні порушення прав угорської громади». У вересні спалахнув скандал, пов’язаний із видачею угорських паспортів у консульстві в Береговому, а самого Сіярто внесли до бази сайту «Миротворець».