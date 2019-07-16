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Заміна українських послів: в Офісі президента пояснили причину. Фото: Закон

Заміна українських послів: в Офісі президента пояснили причину

16 лип 2019, 15:54
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В Офісі президента пояснили, чому президент Володимир Зеленський вирішив змінити 12 керівників українських посольств у світі.

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У Зеленського заявили, що посли перебувають на своїй посадах значно більший термін, ніж це є традиційним для дипломатії України. Так, є посли, які замість 4−5 років займають посади вдвічі довше. Про це заявив заступник керівника ОП Вадим Пристайко, передає УНІАН.

За словами Пристайка, наразі є посли, яких призначили декілька ротацій президентів до цього. Держсекретар Міністерства закордонних справ напередодні зателефонував кожному з керівників місій, щоб особисто повідомити інформацію про зняття з посади.

Пристайко зауважив, що призначення послів є дуже складним процесом, у якому важливо, щоб кожна із сторін була готова прийняти конкретного дипломата. Він також наголосив, що для отримання досвіду для представлення на високому рівні дипломат має пропрацювати 20−25 років кар'єри, хоча трапляються виключні випадки, коли дипломатами назначають молодих людей.

В Україні планують об'єднати обидві стратегії, щоб країну представляли нові люди і ті, хто мають значний досвід.

Як раніше повідомлялося, Зеленський планує здійснити візит до США з новим послом та новим міністром закордонних справ.


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