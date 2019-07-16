Російські закордонні паспорти роздаватимуть в ОРДЛО. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n124361-rosiya-dozvolyla-vydavaty-svoyi-zakordonni-pasporty-meshkancyam-ordlo.html

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Російські закордонні паспорти, де не буде інформації про місце проживання і колишні громадянства, в Москві дозволили отримувати жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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Чиновники РФ запевняють, що мешканці ОРДЛО зможуть отримати російські закордонні паспорти в будь-якому регіоні Російської Федерації. Про це повідомляє РІА «Новости» у відповіді на запит в Міністерства внутрішніх справ Росії.

«Склад відомостей, що вносяться до закордонних паспортів, не включає в себе відомості про минулі іноземні громадянства або про місце проживання громадянина за межами території Російської Федерації», — заявили в міністерстві.

У відомстві додали, що ця ж інформація не вказується у звичайних російських паспортах. Таким чином неможливо буде зрозуміти, що власником паспорта є житель самопроголошеної Донецької народної республіки або Луганської народної республіки. У Москві пішли на таку хитрість, щоб приховати місце проживання жителів окупованого Донбасу, оскільки на Заході не визнають ДНР та ЛНР.

Нагадаємо, командири незаконних збройних формувань на Донбасі примусово збирають кошти зі своїх підлеглих для прискорення отримання паспортів РФ.