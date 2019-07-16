Декомунізацію визнано законною — рішення Конституційного суду, фото — "Повернись живим"

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Конституційний суд України визнав таким, що відповідає нормам Основного закону закон про декомунізацію.

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Таке рішення КСУ ухвалив 16 липня під час засідання, яке проводилося в закритому режимі, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на власне джерело.

Інформація про розгляд подання наразі відсутня на офіційному сайті КСУ.

Конституційний суд України визнав конституційним закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки». Крім того, суд визнав пропаганду комуністичного режиму реальною загрозою для сучасної української державності.

Раніше подання щодо перевірки закону про декомунізацію на конституційність подали до КСУ 46 народних депутатів. У квітні 2015 року Рада ухвалила закон, який заборонив публічне використання і пропаганду радянської символіки, ідей та цінностей.

У 2019 році в Україні відбулося декілька спроб порушення цього закону, зокрема, у Харкові.

Нещодавно Дмитро Разумков, керівник партії «Слуга народу», яка має найкращі шанси виграти дострокові вибори до Ради, заявив, що питання перейменування населених пунктів у межах проведеної в Україні декомунізації повинні вирішуватися не Верховною Радою, а місцевими жителями на референдумі.