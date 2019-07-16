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Активісти прийшли до КСУ підтримати декомунізацію. Фото: фонд «Повернись живим»

Активісти прийшли до КСУ підтримати декомунізацію: яскраві фото з акції

16 лип 2019, 11:55
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Конституційність закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» сьогодні розглядають у Конституційному суді України. Біля його будівлі активісти провели яскраву акцію, виступаючи проти повторення кривавого комуністичного режиму.

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Активісти прийшли до КСУ підтримати декомунізацію. Фото: фонд «Повернись живим»

Зранку під стінами будівлі Конституційного суду України кілька десятків активістів розвісили банери та плакати проти відміни декомунізації. Про це йдеться у Facebook на офіційній сторінці фонду «Повернись живим».

Усім, хто прийшов підтримати декомунізацію під стіни КСУ, активісти роздавали червоні піонерські краватки, кілька з них символічно повісили на паркан суду. У такий спосіб активісти нагадали суддям, що українці виступають проти відміни декомунізації.

Активісти прийшли до КСУ підтримати декомунізацію. Фото: фонд «Повернись живим»

Сьогодні, 16 липня, ми прийшли під стіни Конституційного суду України, щоб висловитися проти відміни декомунізації та нагадати суддям КСУ, що свідомі українці радіють «за чье-то счастливое детство», але не хочуть повторення кривавого комуністичного режиму, — йдеться на сторінці фонду «Повернись живим».

Активісти прийшли до КСУ підтримати декомунізацію. Фото: фонд «Повернись живим»

Активісти прийшли до КСУ підтримати декомунізацію. Фото: фонд «Повернись живим»

Активісти прийшли до КСУ підтримати декомунізацію. Фото: фонд «Повернись живим»

Нагадаємо, що закон про декомунізацію Конституційний суд України мав розглядати ще 4 липня, але через відсутність частини суддів засідання перенесли на сьогодні.

Джерело: Ракурс


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