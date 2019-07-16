Активісти прийшли до КСУ підтримати декомунізацію. Фото: фонд «Повернись живим»

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Конституційність закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» сьогодні розглядають у Конституційному суді України. Біля його будівлі активісти провели яскраву акцію, виступаючи проти повторення кривавого комуністичного режиму.

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Зранку під стінами будівлі Конституційного суду України кілька десятків активістів розвісили банери та плакати проти відміни декомунізації. Про це йдеться у Facebook на офіційній сторінці фонду «Повернись живим».

Усім, хто прийшов підтримати декомунізацію під стіни КСУ, активісти роздавали червоні піонерські краватки, кілька з них символічно повісили на паркан суду. У такий спосіб активісти нагадали суддям, що українці виступають проти відміни декомунізації.

Сьогодні, 16 липня, ми прийшли під стіни Конституційного суду України, щоб висловитися проти відміни декомунізації та нагадати суддям КСУ, що свідомі українці радіють «за чье-то счастливое детство», але не хочуть повторення кривавого комуністичного режиму, — йдеться на сторінці фонду «Повернись живим».

Нагадаємо, що закон про декомунізацію Конституційний суд України мав розглядати ще 4 липня, але через відсутність частини суддів засідання перенесли на сьогодні.