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Активисты пришли к КСУ поддержать декоммунизацию. Фото: фонд «Повернись живим»

Активисты пришли к КСУ поддержать декоммунизацию: яркие фото с акции

16 июл 2019, 11:55
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Конституционность закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» сегодня рассматривают в Конституционном суде Украины. У его здания активисты провели яркую акцию, выступая против повторения кровавого коммунистического режима.

Активисты пришли к КСУ поддержать декоммунизацию. Фото: фонд «Повернись живим»

Утром под стенами здания Конституционного суда Украины несколько десятков активистов развесили баннеры и плакаты против отмены декоммунизации. Об этом говорится в Facebook на официальной странице фонда «Повернись живим».

Всем, кто пришел под стены КСУ поддержать декоммунизацию, активисты раздавали красные пионерские галстуки, несколько из них символически повесили на забор суда. Таким образом активисты напомнили судьям, что украинцы выступают против отмены декоммунизации.

Активисты пришли к КСУ поддержать декоммунизацию. Фото: фонд «Повернись живим»

Сегодня, 16 июля, мы пришли под стены Конституционного суда Украины, чтобы высказаться против отмены декоммунизации и напомнить судьям КСУ, что сознательные украинцы радуются «за чье-то счастливое детство», но не хотят повторения кровавого коммунистического режима, — говорится на странице фонда «Повернись живим».

Активисты пришли к КСУ поддержать декоммунизацию. Фото: фонд «Повернись живим»

Активисты пришли к КСУ поддержать декоммунизацию. Фото: фонд «Повернись живим»

Активисты пришли к КСУ поддержать декоммунизацию. Фото: фонд «Повернись живим»

Напомним, что закон о декоммунизации Конституционный суд Украины должен был рассматривать еще 4 июля, но из-за отсутствия части судей заседание перенесли на сегодня.

Источник: Ракурс


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