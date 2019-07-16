Накрыла одеялом и села сверху: за убийство ребенка украинку посадили на 17 лет в Израиле

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Ракурс

В Израиле 23-летняя украинка убила годовалую девочку в детском саду. Девушку бросили в тюрьму на 17 лет.

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Инцидент произошел в детском саду «Маша и медведь» в городе Петах-Тиква. Маленькая Ясмин Винта не хотела засыпать во время тихого часа, поэтому девушка накинула на ребенка одеяло и села сверху. Пока ребенок умирал, убийца играла на смартфоне. Об этом сообщают УНН, ссылаясь на местное издание Haaretz.

Убийство ребенка зафиксировала камера видео наблюдения, на записи которой видно, что укрытый ребенок бился в конвульсиях, а работница детсада продолжала что-то разглядывать в смартфоне. Через 10 мин. убийца откинула одеяло, но, когда увидела, что девочка не реагирует, снова им накрыла и продолжила пользоваться телефоном.

Стало известно, что убийца часто издевалась над детьми и применяла к ним физическую силу. Факты были подтверждены видеозаписями.

Инну Скибенко признали виновной в непредумышленном убийстве. Девушка признала свои вину и получила меньший срок, чем требовала прокуратура. Родители маленькой Ясмин возмущены и считают наказание слишком мягким.

Как ранее сообщалось, в Черновцах нашли чемодан с телом мертвого трехлетнего мальчика. Тело ребенка было замотано в одеяло.