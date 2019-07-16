Накрила ковдрою і сіла зверху: за вбивство дитини українку ув’язнили на 17 років в Ізраїлі. Фото: Soulpost

https://racurs.ua/ua/n124345-nakryla-kovdrou-i-sila-zverhu-za-vbyvstvo-dytyny-ukrayinku-uv-yaznyly-na-17-rokiv-v-izrayili.html

Ракурс

В Ізраїлі 23-річна українка вбила однорічну дівчинку у дитячому садку. Дівчину кинули до в’язниці на 17 років.

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Інцидент стався у дитячому садку «Маша та ведмідь» у місті Петах-Тіква. Маленька Ясмін Вінта не хотіла засинати під час тихої години, тому дівчина накинула на дитину ковдру та сіла зверху. Поки дитина помирала, вбивця грала на смартфоні. Про це повідомляють УНН, посилаючись на місцеве видання Haaretz.

Вбивство дитини зафіксувала камера відеоспостереження, на записі якої видно, що вкрита дитина билася в конвульсіях, а працівниця дитсадка продовжувала щось розглядати у смартфоні. Через 10 хв. вбивця відкинула ковдру, але коли побачила, що дівчинка не реагує, знову її накинула і продовжила користуватися телефоном.

Стало відомо, що вбивця часто знущалася над дітьми та використовувала до них фізичну силу. Факти були підтверджені відеозаписами.

Інну Скибенко визнали винною у ненавмисному вбивстві. Дівчина визнала свої провину і отримала менший термін, ніж вимагала прокуратура. Батьки маленької Ясмін обурені і вважають покарання надто м’яким.

Як раніше повідомлялося, у Чернівцях знайшли чемодан з тілом мертвого трирічного хлопчика. Тіло дитини було замотано у ковдру.