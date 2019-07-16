Миротворці на Донбасі: радники лідерів країн «нормандської четвірки» не обговорювали тему місії. Фото: "Укрінформ"

https://racurs.ua/ua/n124359-myrotvorci-na-donbasi-radnyky-lideriv-krayin-normandskoyi-chetvirky-ne-obgovoruvaly-temu-misiyi.html

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Про введення миротворців на Донбас під час зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів та урядів країн «нормандської четвірки», що відбулася 12 липня в Парижі, не йшлося.

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Під час зустрічі з приводу відновлення «нормандського формату» теми миротворчої місії на Донбасі не торкалися. Про це сьогодні заявив заступник керівника Офісу президента України Вадим Пристайко на брифінгу щодо результатів першої зустрічі радників лідерів та урядів країн «нормандської четвірки», трансляцію якої вів «5 канал».

За словами Пристайка, у команді президента Володимира Зеленського ідею миротворчої місії не відкидають, однак зараз йдеться про допомогу у переговорному процесі за мінськими домовленостями, а цей формат не передбачає миротворчої операції. Тому під час зустрічі у Парижі радники лідерів та урядів країн «нормандської четвірки» тему миротворців на Донбасі не порушували.

Пристайко також нагадав, що неодноразово озвучувались ініціативи щодо розширення «нормандського формату». Зокрема, сам Зеленський пропонував залучити до переговорів президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Великої Британії Терезу Мей. Однак поки що, як зазначив Пристайко, офіційні запрошення лідерам інших країн не надсилалися.

За його словами, представник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков у Парижі пообіцяв «натиснути на бойовиків», щоб вони почали розбирати свої укріплення на лінії зіткнення поблизу Станиці Луганської.

Йдеться про зону відведення військ. Це допоможе нам почати ремонтувати міст в тому районі, — повідомив Пристайко.

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Раніше «Ракурс» повідомляв, що у Парижі 12 липня відбулася перша зустріч радників глав держав Франції, Німеччини, України та Росії з приводу відновлення так званого «нормандського формату».