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Причину вибуху на космічному кораблі Crew Dragon назвали в SpaceX. Фото: NASA

Причину вибуху на космічному кораблі Crew Dragon назвали в SpaceX

16 лип 2019, 15:08
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У компанії Ілона Маска SpaceX пояснили причину вибуху на космічному кораблі Crew Dragon під час проведення випробувань системи аварійного порятунку 20 квітня на мисі Канаверал.

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У SpaceX заявили, що вибух стався за 0,1 секунди до запуску двигунів системи аварійного порятунку SuperDraco. Вибух стався через відмову зворотного клапана всередині гелієвої системи наддуву рухової установки корабля. Про це повідомляють Cbs News.

У самому клапані відбулася відмова титанового елемента, так як в нього потрапив під високим тиском окиснювач. Це, в свою чергу, призвело до займання клапана і вибуху.

Окиснювач потрапив в систему наддуву, так як під час підготовки корабля до випробування протік вузол. Компанією SpaceX було вирішено замінити зворотні клапани на мембрани, що саморуйнуються, і вжити заходів щодо недопущення потрапляння окиснювача в систему наддуву.

Провалене випробування може стати причиною відстрочки польоту корабля, на якому NASA планує доставляти американських астронавтів на МКС замість «Союзів».

Як раніше повідомлялося, в SpaceX розповіли, коли запустять свою першу комерційну місію за участю нового корабля Starship.


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