Причину взрыва на космическом корабле Crew Dragon назвали в SpaceX. Фото: NASA

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Ракурс

В компании Илона Маска SpaceX объяснили причину взрыва на космическом корабле Crew Dragon во время проведения испытаний системы аварийного спасения 20 апреля на мысе Канаверал.

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В SpaceX заявили, что взрыв произошел за 0,1 секунды до запуска двигателей системы аварийного спасения SuperDraco. Взрыв произошел из-за отказа обратного клапана внутри гелиевой системы наддува двигательной установки корабля. Об этом сообщают Cbs News.

В самом клапане произошел отказ титанового элемента, так как в него попал под высоким давлением окислитель. Это, в свою очередь, привело к возгоранию клапана и взрыву.

Окислитель попал в систему наддува, так как во время подготовки корабля к испытанию протек узел. Компанией SpaceX было решено заменить обратные клапаны на разрушающиеся мембраны и принять меры по недопусканию попадания окислителя в систему наддува.

Провалившееся испытание может стать причиной отсрочки полета корабля, на котором NASA планирует доставлять американских астронавтов на МКС вместо «Союзов».

Как ранее сообщалось, в SpaceX рассказали, когда запустят свою первую коммерческую миссию с участием нового корабля Starship.