Экстрадицию Фирташа в США разрешили в Австрии, олигарх подал апелляцию. Фото: LIGA.net

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Министерство юстиции Австрии разрешило экстрадировать в США Дмитрия Фирташа — украинского олигарха, председателя совета группы компаний Group DF. Соответствующее решение принято министром юстиции Клеменсом Яблонером.

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Разрешение было объявлено после консультаций с министерством иностранных дел страны с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии. Земельным судом Вены в данный момент решается вопрос об экстрадиционном аресте и последующей доставке Фирташа в Соединенные Штаты. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В то же время австрийский общественный вещатель ORF отмечает, что некоторое время Фирташ будет оставаться на территории Австрии.

Дело в том, что адвокатами украинского бизнесмена была подана апелляция, требующая возобновления судебного рассмотрения дела об экстрадиции. До тех пор, пока суд не примет решение по вышеупомянутому ходатайству, экстрадиция будет отложена.

Напомним, что решение об экстрадиции олигарха Фирташа было принято Верховным судом Австрии еще 25 июня. Таким образом была удовлетворена апелляция адвокатов бизнесмена.