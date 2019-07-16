Екстрадицію Фірташа до США дозволили в Австрії, олігарх подав апеляцію. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n124357-ekstradyciu-firtasha-do-ssha-dozvolyly-v-avstriyi-oligarh-podav-apelyaciu.html

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Міністерство юстиції Австрії дозволило екстрадувати до США Дмитра Фірташа — українського олігарха, голови ради групи компаній Group DF. Відповідне рішення прийнято міністром юстиції Клеменсом Яблонером.

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Дозвіл було оголошено після консультацій із міністерством закордонних справ країни з урахуванням інтересів і міжнародних правових зобов’язань Австрії. Земельним судом Відня на даний момент вирішується питання про екстрадиційний арешт і подальшу доставку Фірташа до Сполучених Штатів. Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на прес-службу відомства.

У той же час австрійський громадський мовник ORF зазначає, що деякий час Фірташ буде залишатися на території Австрії.

Справа в тому, що адвокатами українського бізнесмена була подана апеляція, що вимагає відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. До тих пір, поки суд не ухвалить рішення щодо вищезазначеного клопотання, екстрадиція буде відкладена.

Нагадаємо, що рішення про екстрадицію олігарха Фірташа було прийняте Верховним судом Австрії ще 25 червня. Таким чином була задоволена апеляція адвокатів бізнесмена.