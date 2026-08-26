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Ракурс
У Берліні провели обшуки у власника одного з українських Telegram-каналів

У власника українського Telegram-каналу провели обшуки у Берліні — готують екстрадицію

26 сер 2026, 21:09
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У Берліні сьогодні, 26 серпня, відбулися обшуки у власника одного з українських Telegram-каналів.

Готують його екстрадицію на батьківщину. Про це повідомляє прес-служба Кіберполіції України.

На сайті та пов’язаному з ним Telegram-каналі впродовж кількох років систематично поширювали негативні та дискредитаційні матеріали щодо керівника одного з підприємств і його бізнесу, — вказано в повідомленні.

  • Зазначається, що:
  • публікації щодо потерпілого та очолюваного ним підприємства з’являлися на цих майданчиках щонайменше з 2018 року;
  • після чергової серії матеріалів власник ресурсів висунув потерпілому конкретну вимогу — передати суму у криптовалюті, еквівалентну 3,5 тис. доларів, за видалення вже оприлюднених матеріалів та припинення їх подальшого поширення;
  • після перерахування коштів відповідні публікації із сайту та Telegram-каналу були видалені;
  • схему задокументували правоохоронці. Було встановлено, що фігурант перебуває у Німеччині.

26 серпня німецькі поліцейські на виконання запиту української сторони провели обшук за місцем проживання фігуранта у Берліні. Слідчі дії відбувалися за участі працівників Головного слідчого управління та Департаменту кіберполіції Національної поліції України, — розповіли у кіберполіції.

Під час обшуку було вилучено техніку, банківські картки, а також документи і чеки, пов’язані з криптовалютними операціями та обготівкуванням коштів на території ЄС.

Власнику інтернет-ресурсу повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — вимагання. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Готуються документи для оголошення його в міжнародний розшук та екстрадиції до України.

За даними ЗМІ, йдеться про телеграм-канал «ОРД. Кримінальний форум».

Джерело: Ракурс


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