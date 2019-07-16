Мовний закон: «Опоблок» подав у Раду законопроект про скасування, фото — Главком

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Троє депутатів «Опозиційного блоку» подали в Раду законопроект про скасування закону «Про забезпечення функціонування української мови як державного».

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Проект Закону України «Про визнання таким, що втратив чинність Закону України від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII «Про забезпечення функціонування української мови як державної» зареєстрували в Раді 16 липня під № 10459, повідомляється на сайті парламенту.

Авторами законопроекту виступили народні депутати від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський, Олександр Вілкул та Євген Мураєв.

Вони вважають, що мовний закон порушує Конституцію, ратифіковані Україною Рамкову конвенцію Ради Європи про захист національних меншин та Європейську хартію регіональних мов. Нардепи переконують, що новий мовний закон дискримінує розвиток російської та інших мов нацменшин.

Законопроект розгляне вже новий склад Ради. У червні «Опозиційний блок» звернувся до Конституційного суду із поданням про визнання мовного закону таким, що суперечить Конституції.

Нагадаємо, що саме сьогодні мовний закон набув чинності. Українська мова отримала статус обов’язкової для державних органів та публічних сфер. Виключення становлять приватне спілкування та релігійні обряди.