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Ракурс
«Мовний закон» набув чинності в Україні. Фото: REUTERS

«Мовний закон» набув чинності в Україні

16 лип 2019, 10:13
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Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набув чинності на всій території України. Тепер українська мова має статус обов’язкової для державних органів та публічних сфер. Виключення становлять приватне спілкування та релігійні обряди.

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Відтепер державна мова обов’язкова для чиновників, депутатів, суддів, прокурорів, педагогів, офіцерів, медиків тощо. Культурні заходи мають бути оформлені українською, а використання іншої мови дозволено лише у разі творчого задуму.

Усі художні фільми мають бути озвучені українською, або мати відповідні субтитри. Книговидавці, які внесені до Державного реєстру, зобов’язані друкувати не менше половини продукції державною мовою. Усі організації та підприємства, які працюють зі споживачами, мають обслуговувати громадян українською.

Зазначимо, що закон було ухвалено Верховною Радою 25 квітня, а 15 травня його підписав колишній президент України Петро Порошенко. Наразі набудуть чинності лише вказані положення, усі інші — пізніше.

Наприкінці червня півсотні депутатів підписали подання до Конституційного суду України (КСУ), так як вважають закон неконституційним. Автори подання наголошують, що закон порушує права громадян, створює атмосферу нетерпимості та дискримінує російськомовних громадян.

Як раніше повідомлялося, з сьогоднішнього дня уся політична агітація має перейти на українську мову.

Джерело: Ракурс


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