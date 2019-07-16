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Ракурс
З харчовим отруєнням на Рівненщині госпіталізували 39 осіб, серед них восьмеро дітей. Фото: Ведомости-Украина

З харчовим отруєнням на Рівненщині госпіталізували 39 осіб, серед них восьмеро дітей

16 лип 2019, 09:14
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До інфекційного відділення районної лікарні у Рівненській області з харчовим отруєнням госпіталізували 39 осіб, серед яких восьмеро дітей. Вони отруїлися під час святкування весілля.

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Встановлено, що весілля святкували у кафе «Гурман» в смт Мізоч. Усього на святі перебували близько сотні осіб. Наразі проводять комплекс протиепідемічних заходів. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, що кількість осіб, що днями отруїлись у піцерії «Фелічіта», збільшилась. Вчора до лікарні додатково госпіталізували ще трьох осіб. Станом на 7.00 ранку 16 липня у медичному закладі перебувають 13 осіб.

14 липня стало відомо, що до лікарні з гострим гастроентероколітом госпіталізували 10 осіб.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у таборі в Одеській області півсотні дітей захворіли на дизентерію Флекснера. У медичному закладі перебувають53 підлітка у віці 10−15 років, а також троє дорослих.

Джерело: Ракурс


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