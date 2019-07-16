З харчовим отруєнням на Рівненщині госпіталізували 39 осіб, серед них восьмеро дітей. Фото: Ведомости-Украина

https://racurs.ua/ua/n124339-z-harchovym-otruiennyam-na-rivnenschyni-gospitalizuvaly-39-osib-sered-nyh-vosmero-ditey.html

Ракурс

До інфекційного відділення районної лікарні у Рівненській області з харчовим отруєнням госпіталізували 39 осіб, серед яких восьмеро дітей. Вони отруїлися під час святкування весілля.

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Встановлено, що весілля святкували у кафе «Гурман» в смт Мізоч. Усього на святі перебували близько сотні осіб. Наразі проводять комплекс протиепідемічних заходів. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, що кількість осіб, що днями отруїлись у піцерії «Фелічіта», збільшилась. Вчора до лікарні додатково госпіталізували ще трьох осіб. Станом на 7.00 ранку 16 липня у медичному закладі перебувають 13 осіб.

14 липня стало відомо, що до лікарні з гострим гастроентероколітом госпіталізували 10 осіб.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у таборі в Одеській області півсотні дітей захворіли на дизентерію Флекснера. У медичному закладі перебувають53 підлітка у віці 10−15 років, а також троє дорослих.