С пищевым отравлением в Ровенской госпитализировали 39 человек, среди них восемь детей. Фото: Вести-Украина

https://racurs.ua/n124339-s-pischevym-otravleniem-v-rovenskoy-gospitalizirovali-39-chelovek-sredi-nih-vosem-detey.html

Ракурс

В инфекционное отделение районной больницы в Ровенской области с пищевым отравлением госпитализированы 39 человек, среди которых восемь детей. Они отравились во время празднования свадьбы.

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Установлено, что свадьбу праздновали в кафе «Гурман» в пгт Мизоч. Всего на празднике находились около сотни человек. Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что количество лиц, которые на днях отравились в пиццерии «Феличита», увеличилось. Вчера в больницу дополнительно госпитализировали еще троих человек. По состоянию на 7.00 утра 16 июля в медицинском учреждении находятся 13 человек.

14 июля стало известно, что в больницу с острым гастроэнтероколитом госпитализированы 10 человек.

Как ранее сообщал «Ракурс», в лагере в Одесской области полсотни детей заболели дизентерией Флекснера. В медицинском учреждении находятся 53 подростка в возрасте 10−15 лет, а также трое взрослых.