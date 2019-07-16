Штормовое предупреждение объявили в Украине. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n124338-shtormovoe-preduprejdenie-obyavili-v-ukraine-karta.html

Ракурс

Штормовое предупреждение в Украине 16 июля объявил синоптики. Непогода ожидается в большинстве областей.

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Синоптики предупреждают о грозе, а в Приазовье и восточных областях ожидается значительное выпадение осадков (дождь), град и шквальный ветер со скоростью 15−20 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погоде уже дали желтый (потенциальный) уровень опасности.

Отметим, что с 16 по 18 июля в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Украинцев просят быть осторожными.

Сегодня Украинский гидрометцентр, прогнозирует ливни и грозы на всей территории страны. Также ожидается незначительное понижение температуры днем.

Как ранее сообщал «Ракурс», воскресные ливни в Киеве побили исторический рекорд. Всего за сутки выпали 38 мм осадков. Предыдущий рекорд был зафиксирован более полувека назад.