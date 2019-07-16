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Штормовое предупреждение объявили в Украине. Фото: 112 Украина
Штормовое предупреждение объявили в Украине (КАРТА)https://racurs.ua/n124338-shtormovoe-preduprejdenie-obyavili-v-ukraine-karta.htmlРакурс
Штормовое предупреждение в Украине 16 июля объявил синоптики. Непогода ожидается в большинстве областей.
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Синоптики предупреждают о грозе, а в Приазовье и восточных областях ожидается значительное выпадение осадков (дождь), град и шквальный ветер со скоростью 15−20 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Погоде уже дали желтый (потенциальный) уровень опасности.
Отметим, что с 16 по 18 июля в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Украинцев просят быть осторожными.
Сегодня Украинский гидрометцентр, прогнозирует ливни и грозы на всей территории страны. Также ожидается незначительное понижение температуры днем.
Как ранее сообщал «Ракурс», воскресные ливни в Киеве побили исторический рекорд. Всего за сутки выпали 38 мм осадков. Предыдущий рекорд был зафиксирован более полувека назад.
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