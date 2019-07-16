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Ракурс
Штормове попередження оголосили в Україні. Фото: 112 Украина

Штормове попередження оголосили в Україні (КАРТА)

16 лип 2019, 08:44
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Штормове попередження в Україні 16 липня оголосили синоптики. Негода очікується в більшості областей.

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Синоптики попереджають про грозу, а в Приазов’ї та східних областях очікується значне випадіння опадів (дощ), град та шквальний вітер зі швидкістю 15−20 м/с. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погоді вже дали жовтий (потенційний) рівень небезпечності.

Зазначимо, що з 16 по 18 липня у більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської областей буде зберігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Українців просять бути обережними.

Штормове попередження в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні Український гідрометцентр, прогнозує зливи та грози на всій території країни. Також очікується незначне пониження температури вдень.

Як раніше повідомляв «Ракурс», недільні зливи у Києві побили історичний рекорд. Всього за добу випали 38 мм опадів. Попередній рекорд був зафіксований понад півсторіччя тому.

Джерело: Ракурс


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