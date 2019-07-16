Штормове попередження оголосили в Україні. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/ua/n124338-shtormove-poperedjennya-ogolosyly-v-ukrayini-karta.html

Ракурс

Штормове попередження в Україні 16 липня оголосили синоптики. Негода очікується в більшості областей.

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Синоптики попереджають про грозу, а в Приазов’ї та східних областях очікується значне випадіння опадів (дощ), град та шквальний вітер зі швидкістю 15−20 м/с. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погоді вже дали жовтий (потенційний) рівень небезпечності.

Зазначимо, що з 16 по 18 липня у більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської областей буде зберігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Українців просять бути обережними.

Сьогодні Український гідрометцентр, прогнозує зливи та грози на всій території країни. Також очікується незначне пониження температури вдень.

Як раніше повідомляв «Ракурс», недільні зливи у Києві побили історичний рекорд. Всього за добу випали 38 мм опадів. Попередній рекорд був зафіксований понад півсторіччя тому.