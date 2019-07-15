Зливи у Києві стали історичним рекордом. Фото: LiveJournal

https://racurs.ua/ua/n124331-zlyvy-u-kyievi-staly-istorychnym-rekordom.html

Ракурс

У Києві злива, яка відбулась минулої неділі, побила історичний рекорд. У столиці 14 липня зафіксували рекордну кількість опадів для цього дня, яка становила 38 мм.

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Цьогорічний рекорд на 8 мм перевищив попередню позначку, яку зафіксували у 1962 році. Про це повідомляється за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначимо, що найбільша кількість опадів у Києві випала 20 липня у 1902 році. Тоді зафіксували 103 мм опадів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», завтра на території всієї України прогнозують випадіння опадів. У Києві очікується незначний дощ та гроза.