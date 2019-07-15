Погода в Україні 16 липня: дощі, грозу та магнітну бурю обіцяють метеорологи. Фото: мой район

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Погода в Україні 16 липня буде дощовою та прохолодною на всій території країни. У більшості областей очікується гроза.

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Температура повітря вночі становитиме 9−17°, а вдень прогріється до 21−26°. Вітер північно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві 16 липня очікуються дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме 12−14°, вдень — 21−23°.

У Львові протягом наступної доби дощитиме. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−11°, вдень — 21−23°.

В Одесі 16 липня очікуються опади. Протягом доби дощитиме, можлива гроза. Вночі температура повітря опуститься до 15−17°, вдень підніметься до 24−26°.

У Дніпрі у вівторок метеорологи попереджають про дощ та грозу. Вночі температура становитиме 13−15°, вдень — 22−24°.

У Харкові 16 липня синоптики обіцяють дощі та грози. Вночі термометри покажуть 13−15°, вдень — 22−24°.

На Закарпатті вночі та вдень очікується незначний дощ. Вночі температура становитиме 10−12°, вдень — 22−24°.

Магнітну бурю 16 липня у Києві прогнозують метеорологи. Слаба магнітна буря почнеться опівночі, близько 3.00 годині вона переросте у малу бурю, а потім о шостій знову втратить свою силу. Після 12.00 години дня очікуються незначні збурення.

Як раніше повідомлялося, на сьогодні в Україні оголосили штормове попередження.