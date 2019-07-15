Ракурсhttps://racurs.ua/
Погода в Украине 16 июля: дожди, грозу и магнитную бурю обещают метеорологи (КАРТА)
Погода в Украине 16 июля: дожди, грозу и магнитную бурю обещают метеорологи (КАРТА)https://racurs.ua/n124322-pogoda-v-ukraine-16-iulya-dojdi-grozu-i-magnitnuu-buru-obeschaut-meteorologi-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 16 июля будет дождливой и прохладной на всей территории страны. В большинстве областей ожидается дождь.
Loading...
Температура воздуха ночью составит 9−17°, а днем прогреется до 21−26°. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.
В Киеве 16 июля ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит 12−14°, днем - 21−23°.
Во Львове в течение следующих суток дождь. Столбики термометров ночью покажут 9−11°, днем - 21−23°.
В Одессе 16 июля ожидаются осадки. В течение суток дожди, возможна гроза. Ночью температура воздуха опустится до 15−17°, днем поднимется до 24−26°.
В Днепре во вторник метеорологи предупреждают о дожде и грозы. Ночью температура составит 13−15°, днем - 22−24°.
В Харькове 16 июля синоптики обещают дожди и грозы. Ночью термометры покажут 13−15°, днем - 22−24°.
На Закарпатье ночью и днем ожидается незначительный дождь. Ночью температура составит 10−12°, днем - 22−24°.
Магнитную бурю 16 июля во Киеве прогнозируют метеорологи. Слабая магнитная буря начнется в полночь, около 3.00 часов она перерастет в малую бурю, а потом в шесть снова утратит свою силу. После 12.00 часов дня ожидаются незначительные возмущения.
Как ранее сообщалось, сегодня в Украине объявили штормовое предупреждение.
Загрузка...