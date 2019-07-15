Погода в Украине 16 июля: дожди, грозу и магнитную бурю обещают метеорологи (КАРТА)

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Погода в Украине 16 июля будет дождливой и прохладной на всей территории страны. В большинстве областей ожидается дождь.

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Температура воздуха ночью составит 9−17°, а днем ​​прогреется до 21−26°. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 16 июля ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит 12−14°, днем ​​- 21−23°.

Во Львове в течение следующих суток дождь. Столбики термометров ночью покажут 9−11°, днем ​​- 21−23°.

В Одессе 16 июля ожидаются осадки. В течение суток дожди, возможна гроза. Ночью температура воздуха опустится до 15−17°, днем ​​поднимется до 24−26°.

В Днепре во вторник метеорологи предупреждают о дожде и грозы. Ночью температура составит 13−15°, днем ​​- 22−24°.

В Харькове 16 июля синоптики обещают дожди и грозы. Ночью термометры покажут 13−15°, днем ​​- 22−24°.

На Закарпатье ночью и днем ​​ожидается незначительный дождь. Ночью температура составит 10−12°, днем ​​- 22−24°.

Магнитную бурю 16 июля во Киеве прогнозируют метеорологи. Слабая магнитная буря начнется в полночь, около 3.00 часов она перерастет в малую бурю, а потом в шесть снова утратит свою силу. После 12.00 часов дня ожидаются незначительные возмущения.

Как ранее сообщалось, сегодня в Украине объявили штормовое предупреждение.