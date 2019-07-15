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Зенитчик ВСУ присоединился к челленджу и пушкой ювелирно открутил крышку бутылки. Скриншот из видео Е.Акулинина

Зенитчик ВСУ присоединился к челленджу и пушкой ювелирно открутил крышку бутылки (ВИДЕО)

15 июл 2019, 16:32
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В социальных сетях появился новый интернет-челлендж #BottleCapChallenge. Его участники пытаются ударом ноги открутить крышечку пластиковой бутылки.

Ко всемирному челленджу #BottleCapChallenge присоединился и один из бойцов Вооруженных сил Украины. Он ловко открутил крышку бутылки дулом зенитной установки ЗУ-23−2. Как это происходило, продемонстрировано на видео, которое на своей странице в Facebook разместил харьковчанин Егор Акулинин.

Ранее «Ракурс» сообщал, что футбольный клуб Украинский премьер-лиги запустил патриотический челлендж ко Дню украинской языка и письменности.

Источник: Ракурс


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