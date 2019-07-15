Зенитчик ВСУ присоединился к челленджу и пушкой ювелирно открутил крышку бутылки. Скриншот из видео Е.Акулинина

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Ракурс

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В социальных сетях появился новый интернет-челлендж #BottleCapChallenge. Его участники пытаются ударом ноги открутить крышечку пластиковой бутылки.

Ко всемирному челленджу #BottleCapChallenge присоединился и один из бойцов Вооруженных сил Украины. Он ловко открутил крышку бутылки дулом зенитной установки ЗУ-23−2. Как это происходило, продемонстрировано на видео, которое на своей странице в Facebook разместил харьковчанин Егор Акулинин.

<p> Запустил всемирной интернет-челлендж #BottleCapChallenge боец ​​MMA Карен Пашикян из Казахстана. Он опубликовал в инстаграми пример того, как нужно это делать и назвал свой прием «новым челленджем для всех ударников». </p><p> Теперь в ловкости соревнуются известные актеры, музыканты, спортсмены и другие звезды, а также обычные люди из разных стран. </p><p> Ранее «Ракурс» сообщал, что футбольный клуб Украинский премьер-лиги запустил патриотический челлендж ко Дню украинской языка и письменности. <a href= "https://racurs.ua/n113881-chitayte-na-ukrainskom-yazyke-futbolnyy-klub-upl-zapustil-patrioticheskiy-chellendj-video.html">https://racurs.ua/n113881-chitayte-na-ukrainskom-yazyke-futbolnyy-klub-upl-zapustil-patrioticheskiy-chellendj-video.html?nocache</a></p><p> Читайте также: В РФ учительница напугала школьников расстрелами, чем спровоцировала челлендж «Путин — вор» (ФОТО, ВИДЕО) <a href= "https://racurs.ua/n114124-v-rf-uchitelnica-napugala-detey-rasstrelami-chem-sprovocirovala-chellendj-putin-vor-foto-video.html">https://racurs.ua/n114124-v-rf-uchitelnica-napugala-detey-rasstrelami-chem-sprovocirovala-chellendj-putin-vor-foto-video.html?nocache</a></p>

Ранее «Ракурс» сообщал, что футбольный клуб Украинский премьер-лиги запустил патриотический челлендж ко Дню украинской языка и письменности.