Зенітник ЗСУ долучився до челенджу і гарматою ювелірно відкрутив кришку пляшки. Скріншот з відео Є.Акулініна

https://racurs.ua/ua/n124321-zenitnyk-zsu-doluchyvsya-do-chelendju-i-z-garmaty-uvelirno-vidkrutyv-kryshechku-video.html

Ракурс

У соціальних мережах з’явився новий інтернет-челендж #BottleCapChallenge. Його учасники намагаються ударом ноги відкрутити кришечку з пластикової пляшки.

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До всесвітнього челенджу #BottleCapChallenge долучився й один із бійців Збройних сил України. Він вправно відкрутив кришку з пляшки дулом зенітної установки ЗУ-23−2. Як це відбувалося, продемонстровано на відео, яке на своїй сторінці у Facebook розмістив харків’янин Єгор Акулінін.

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Розпочав всесвітній інтернет-челендж #BottleCapChallenge боєць MMA Карен Пашікян із Казахстану. Він опублікував в інстаграмі приклад того, як потрібно це робити і назвав свій прийом «новим челенджем для всіх ударників».

Тепер у вправності змагаються відомі актори, музиканти, спортсмени й інші зірки, а також пересічні люди з різних країн.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що футбольний клуб Української прем'єр-ліги запустив патріотичний челендж до Дня української мови та писемності.