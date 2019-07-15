Дело Вышинского: трансляция заседания суда, который избирает меру пресечения подозреваемому в госизмене, фото - Радио Свобода

https://racurs.ua/n124320-sud-rassmatrivaet-delo-podozrevaemogo-v-gosizmene-vyshinskogo-translyaciya.html

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Подольский районный суд Киева 15 июля может принять решение об освобождении главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского из-под ареста.

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В Киеве началось судебное заседании, во время которого Вышинскому могут изменить меру пресечения.

<p> Журналист Вышинский находится под стражей с 15 мая прошлого года по подозрению в поддержке террористов ДНР-ЛНР и государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. </p><p> Судебное рассмотрение обвинительного акта в отношении руководителя незарегистрированной организации РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского происходит по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины. </p><p> В начале месяца Подольский районный суд Киева объявил в заседании перерыв до 15 июля в связи с тем, что прокуроры не были к нему готовы. <a href= "https://racurs.ua/ua/n123905-sprava-vyshynskogo-podilskyy-sud-perenis-rozglyad-obvynuvalnogo-akta-na-15-lypnya.html">https://racurs.ua/ua/n123905-sprava-vyshynskogo-podilskyy-sud-perenis-rozglyad-obvynuvalnogo-akta-na-15-lypnya.html?nocache</a></p><p> Сегодня в Киев на суд прилетела российский омбудсмен Москалькова, которая провела переговоры с украинской коллегой Денисовой. </p><p> Читайте также: Вышинского можно обменять на всех моряков — пресс-секретарь Луценко <a href= "https://racurs.ua/ua/n124312-vyshynskogo-mojna-obminyaty-na-vsih-moryakiv-pres-sekretar-lucenka.html">https://racurs.ua/ua/n124312-vyshynskogo-mojna-obminyaty-na-vsih-moryakiv-pres-sekretar-lucenka.html?nocache</a></p>

Журналист Вышинский находится под стражей с 15 мая прошлого года по подозрению в поддержке террористов ДНР-ЛНР и государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Судебное рассмотрение обвинительного акта в отношении руководителя незарегистрированной организации РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского происходит по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины.

В начале месяца Подольский районный суд Киева объявил в заседании перерыв до 15 июля в связи с тем, что прокуроры не были к нему готовы.

Сегодня в Киев на суд прилетела российский омбудсмен Москалькова, которая провела переговоры с украинской коллегой Денисовой.