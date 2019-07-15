Суд рассматривает дело подозреваемого в госизмене Вышинского (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n124320-sud-rassmatrivaet-delo-podozrevaemogo-v-gosizmene-vyshinskogo-translyaciya.htmlРакурс
Подольский районный суд Киева 15 июля может принять решение об освобождении главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского из-под ареста.
В Киеве началось судебное заседании, во время которого Вышинскому могут изменить меру пресечения.
Журналист Вышинский находится под стражей с 15 мая прошлого года по подозрению в поддержке террористов ДНР-ЛНР и государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Судебное рассмотрение обвинительного акта в отношении руководителя незарегистрированной организации РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского происходит по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины.
В начале месяца Подольский районный суд Киева объявил в заседании перерыв до 15 июля в связи с тем, что прокуроры не были к нему готовы.
Сегодня в Киев на суд прилетела российский омбудсмен Москалькова, которая провела переговоры с украинской коллегой Денисовой.