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Дело Вышинского: трансляция заседания суда, который избирает меру пресечения подозреваемому в госизмене, фото - Радио Свобода

Суд рассматривает дело подозреваемого в госизмене Вышинского (ТРАНСЛЯЦИЯ)

15 июл 2019, 16:19
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Подольский районный суд Киева 15 июля может принять решение об освобождении главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского из-под ареста.

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В Киеве началось судебное заседании, во время которого Вышинскому могут изменить меру пресечения.

Журналист Вышинский находится под стражей с 15 мая прошлого года по подозрению в поддержке террористов ДНР-ЛНР и государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Судебное рассмотрение обвинительного акта в отношении руководителя незарегистрированной организации РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского происходит по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины.

В начале месяца Подольский районный суд Киева объявил в заседании перерыв до 15 июля в связи с тем, что прокуроры не были к нему готовы.

Сегодня в Киев на суд прилетела российский омбудсмен Москалькова, которая провела переговоры с украинской коллегой Денисовой.

Источник: Ракурс


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