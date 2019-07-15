11-летнего мальчика развращал 28-летний мужчина в Киеве. Фото: Life

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Ракурс

В Киеве 28-летний мужчина совершил развратные действия с 11-летним мальчиком. Злоумышленник заманил малолетнего ребенка в подсобку, где и удовлетворил свою половую страсть.

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Установлено, что мальчик раздавал листовки в торговом центре столицы, а мужчина позвал его под предлогом оплаты услуг. В своих действиях извращенец признался на допросе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Инцидент произошел 12 июля. Тогда же мальчик рассказал обо всем родителям, а они обратились к полиции. Злоумышленника задержали по подозрению в совершении действий, предусмотренных ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Отметим, что 13 июля по ходатайству прокуратуры Киева решением Дарницкого районного суда мужчину взяли под стражу сроком на два месяца. Определение залога злоумышленнику не предусмотрено.

Как ранее сообщал «Ракурс», Верховная Рада в первом чтении приняла закон о создании реестра педофилов и увеличении наказания за сексуальные преступления против детей.