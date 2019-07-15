До 11-річного хлопчика приставав чоловік у Києві. Фото: Life

https://racurs.ua/ua/n124319-do-11-richnogo-hlopchyka-prystavav-cholovik-u-kyievi.html

Ракурс

У Києві 28-річний чоловік вчинив розпусні дії до 11-річного хлопчика. Зловмисник заманив малолітню дитину до підсобки, де й задовольнив свої статеві пристрасті.

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Встановлено, що хлопчик роздавав листівки у торговому центрі столиці, а чоловік покликав його під приводом оплати послуг. У своїй діях збоченець зізнався на допиті. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Інцидент стався 12 липня. Тоді ж хлопчик розповів про все батькам, а вони звернулись до поліції. Зловмисника затримали за підозрою у вчиненні дій, передбачених ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх).Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Зазначимо, що 13 липня за клопотанням прокуратури Києва рішенням Дарницького районного суду чоловіка взяли під варту строком на два місяці. Визначення застави зловмиснику не передбачено.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Верховна Рада у першому читання ухвалила закон про створення реєстру педофілів та збільшення покарання за сексуальні злочини проти дітей.