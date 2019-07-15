Параду не буде: президент підписав указ про святкування Дня незалежності. Фото: "Апостроф"

https://racurs.ua/ua/n124317-paradu-ne-bude-prezydent-pidpysav-ukaz-pro-svyatkuvannya-dnya-nezalejnosti.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про святкування Дня незалежності у 2019 році.

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У документі перераховані всі урочисті заходи, провести які доручено Кабміну. Текст указу датований 11 липня, але сьогодні, 15 липня, він з’явився на офіційному сайті президента.

Згідно із документом, «з метою гідного відзначення» 28-ї річниці незалежності країни 24 серпня відбудеться урочисте підняття національного прапора, будуть покладені квіти до пам’ятників, проведені тематичні наукові конференції, молебень за Україну, а також «інформаційно-освітні та патріотично-виховні заходи».

Як і передбачалося раніше, проведення військового параду указом президента не передбачено. Так як документ вже вступив у силу, стає зрозуміло, що цього року Україна відзначить річницю незалежності без параду.

Крім того, в рамках проведення святкування також заплановані урочисті заходи у населених пунктах, в яких візьмуть участь представники влади, нардепи, представники іноземних держав і релігійних організацій.

Нагадаємо, раніше у своєму відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що цього року День незалежності пройде у новому форматі. Кошти, які були б витрачені на проведення параду, президент пообіцяв виділити на премії українським військовим.