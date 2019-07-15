Людмила Денісова й Тетяна Москалькова. Фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n124316-denisova-spodivaietsya-16-lypnya-obminyatysya-z-ombudsmenom-rf-spyskamy-v-yazniv.html

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Уповноважений Верховної Ради України Людмила Денісова 16 липня розраховує обмінятися з російською колегою Тетяною Москальковою списками українських політв’язнів, яких незаконно утримують в РФ та анексованому Криму, та росіян, яких утримують в Україні.

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Після обміну відповідною інформацією сторони зможуть перейти до верифікації. Про це Денісова заявила 15 червня на прес-конференції в Києві, повідомляє «Громадське».

Проведемо верифікацію цих громадян, які утримуються, і будемо проводити можливі зустрічі для визначення механізмів їх повернення, — зазначила посадовець.

Російський омбудсмен заявила, що завтра запланована зустріч у Москві з Денісовою. За її словами, сторони планують провести повну ревізію списків громадян РФ та України, які перебувають на відповідних територіях Росії й України. Омбудсмени мають намір намітити план дій з надання цим в’язням гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, 15 липня уповноважений Верховної Ради України Людмила Денісова зустрілася в Києві з російським омбудсменом Тетяною Москальковою. Уповноважена з прав людини в РФ прибула до Києва на судове засідання у справі журналіста Кирила Вишинського, який знаходиться під вартою з 15 травня 2018 року за підозрою в підтримці терористів самопроголошених ДНР, ЛНР та державній зраді.