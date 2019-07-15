Звільнення заручників: український та російський омбудсмени зустрічаються у Києві

В обстановці взаємної довіри: український та російський омбудсмени зустрічаються у Києві (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n124307-v-obstanovci-vzaiemnoyi-doviry-ukrayinskyy-ta-rosiyskyy-ombudsmeny-zustrichautsya-u-kyievi-video.htmlРакурс
Уповноважений Верховної Ради України Людмила Денісова налаштована підтримувати діалог з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москалькової, про це вона заявила під час їхньої зустрічі у Києві 15 липня.
У понеділок омбудсмен Москалькова прибула до Києва на судове засідання у справі журналіста Кирила Вишинського.
Сподіваюся, що ви приїхали з хорошими новинами і за хорошими новинами, — привітала Денісова колегу з Москви.
Дуже добре, що відбулася розмова між президентами і ми з вам діємо у фарватері цього курсу, — заявила на початку розмови Москалькова, натякаючи на телефонну розмову між президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулася минулого тижня.
Журналіст Вишинський знаходиться під вартою з 15 травня минулого року за підозрою в підтримці терористів ДНР-ЛНР і державній зраді. Максимальне покарання за цією статтею передбачає до 15 років позбавлення волі.
На початку місяця Подільський районний суд Києва оголосив у засіданні перерву до 15 липня у зв’язку з тим, що прокурори не були до нього готові. Суд відбудеться сьогодні о 16.15.