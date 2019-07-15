Штормове попередження оголосили в Україні 15 липня. Фото: KudaGo.com

https://racurs.ua/ua/n124306-shtormove-poperedjennya-ogolosyly-v-ukrayini-15-lypnya-karta.html

Ракурс

Штормове попередження оголошено в Україні сьогодні, 15 липня. Синоптики попереджають про значне погіршення погодних умов — у деяких областях країни очікуються сильні дощі, грози і шквали.

Loading...

Сьогодні вдень негода прийде у північні і більшість центральних областей України. Про це інформує український Гідрометцентр.

Так, у Київській, Чернігівській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій і Кіровоградській областях очікуються грози, місцями шквали 15−20 м/с.

Крім того, за даними Укргідрометцентру, у деяких областях країни зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Небезпечні погодні умови синоптики прогнозують у Тернопільській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Нагадаємо, що вчора синоптики прогнозували дощову погоду з грозами у більшості областей України. За повідомленням Гідрометцентру, температура повітря сьогодні не підніметься вище 26°.