Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Штормове попередження оголосили в Україні 15 липня. Фото: KudaGo.com

Штормове попередження оголосили в Україні 15 липня (КАРТА)

15 лип 2019, 12:40
999

Штормове попередження оголошено в Україні сьогодні, 15 липня. Синоптики попереджають про значне погіршення погодних умов — у деяких областях країни очікуються сильні дощі, грози і шквали.

Loading...

Сьогодні вдень негода прийде у північні і більшість центральних областей України. Про це інформує український Гідрометцентр.

Так, у Київській, Чернігівській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій і Кіровоградській областях очікуються грози, місцями шквали 15−20 м/с.

Штормове попередження в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, за даними Укргідрометцентру, у деяких областях країни зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Небезпечні погодні умови синоптики прогнозують у Тернопільській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Надзвичайна пожежна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що вчора синоптики прогнозували дощову погоду з грозами у більшості областей України. За повідомленням Гідрометцентру, температура повітря сьогодні не підніметься вище 26°.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

«Слуга народу» найпопулярніша серед молоді, а «Голос» має найменшу підтримку серед пенсіонерів — чергове опитування

Чергові опитування показали, що молодь найбільше підтримує пропрезидентську політичну силу «Слуга народу», а «Опозиційна платформа — За життя» та «Батьківщина» популярні у старших вікових групах

Новини України
14:29
Новини партнерів
Загрузка...