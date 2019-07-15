Зруйновані будинки на Донбасі. Фото: Хвиля

https://racurs.ua/ua/n124305-kabmin-kompensuie-gromadyanam-koshty-za-zruynovane-vnaslidok-rosiyskoyi-agresiyi-jytlo-na-donbasi.html

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Уряд України надасть грошову компенсацію власникам житлових будинків (квартир), які були зруйновані внаслідок збройної агресії РФ, на Донбасі.

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Зазначається, що сума виплати компенсації постраждалим визначатиметься за показниками вартості спорудження житла у відповідних областях України, при цьому граничний її розмір становитиме 300 тис. грн. Таке рішення було ухвалене 10 липня за ініціативи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, 15 липня повідомляється на сайті МТОТ.

Пошкоджене чи зруйноване житло обстежуватимуть органи місцевого самоврядування, по закінченню роботи ці фахівці видаватимуть акти постраждалим особам. У міністерстві додали, що в Луганській області станом на 1 червня 2019 року налічується 393 зруйнованих будинків приватної форми власності.

Для того, щоб отримати грошову компенсацію людям необхідно подати відповідні заяви та документи до спеціально створених комісій при ОДА. Саме облдержадміністрації або обласні військово-цивільні адміністрації прийматимуть рішення про надання грошової компенсації. Форми необхідних документів і порядок розгляду заяв має бути розроблений МТОТ.

Кошти для забезпечення грошової компенсації за зруйноване житло будуть передбачені в державному бюджеті України, — запевнили в міністерстві.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України готовий надати допомогу та компенсації сім’ям шахтарів, котрі загинули внаслідок вибуху на шахті «Східкарбон» у Лутугінському районі Луганської області. Уряд вирішив підтримати дітей із сімей постраждалих.