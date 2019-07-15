Арешт нерухомості Коломойського: стало відомо про нове рішення суду. Фото: "Інформатор"

https://racurs.ua/ua/n124304-aresht-neruhomosti-kolomoyskogo-stalo-vidomo-pro-nove-rishennya-sudu-dokument.html

Ракурс

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Арешт з 415 нерухомих об'єктів товариства з обмеженою відповідальністю «Приватофіс», що був накладений у рамках кримінального провадження 5 квітня 2017 року, зняв Печерський районний суд міста Києва.

Клопотання компанії «Приватофіс» про скасування арешту комерційної нерухомості та земельних ділянок підтримали 5 липня, інформує видання «Факти» з посиланням на рішення Печерського райсуду.

Зазначається, що нерухомість компанії «Приватофіс» мала бути під арештом упродовж всього часу, доки триває слідство у справі про видачу кредитів «ПриватБанком» до його націоналізації.

Попри це суд вирішив, що арешт майна — це занадто жорстка міра, яка не відповідає гіпотетично заподіяній шкоді. Також у суді згадали про вердикти Європейського суду з прав людини і дійшли висновку, що в арешті нерухомості більше немає необхідності.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що «ПриватБанк» у суді розповів, як Коломойський і Боголюбов вивели за кордон 2 млрд дол.