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Ракурс
Арест недвижимости Коломойского: стало известно о новом решении суда. Фото: "Информатор"

Арест недвижимости Коломойского: стало известно о новом решении суда (ДОКУМЕНТ)

15 июл 2019, 11:55
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Арест 415 недвижимых объектов общества с ограниченной ответственностью «Приватофис», который был наложен в рамках уголовного производства 5 апреля 2017 года, снял Печерский районный суд города Киева.

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Ходатайство компании «Приватофис» об отмене ареста коммерческой недвижимости и земельных участков поддержали 5 июля, информирует издание «Факты» со ссылкой на решение Печерского райсуда.

Отмечается, что недвижимость компании «Приватофис» должна была находиться под арестом в течение всего времени, пока длится следствие по делу о выдаче кредитов «ПриватБанком» до его национализации.

Суд решил, что арест имущества — это слишком жесткая мера, которая не соответствует гипотетически причиненному ущербу. Также в суде вспомнили о вердиктах Европейского суда по правам человека и пришли к выводу, что в аресте недвижимости больше нет необходимости.

Арест недвижимости Коломойского: стало известно о новом решении суда. Скриншот судебного решения

Ранее «Ракурс» сообщал, что"ПриватБанк" в суде рассказал, как Коломойский и Боголюбов вывели за границу 2 млрд долл.


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