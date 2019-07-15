Разрушенные дома на Донбассе. Фото: Хвиля

https://racurs.ua/n124305-kabmin-kompensiruet-grajdanam-sredstva-za-razrushennoe-v-rezultate-rossiyskoy-agressii-jile.html

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Правительство Украины предоставит денежную компенсацию собственникам жилых домов (квартир), которые были разрушены вследствие вооруженной агрессии РФ на Донбассе.

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Отмечается, что сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости сооружения жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный ее размер составит 300 тыс. грн. Такое решение было принято 10 июля по инициативе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, 15 июля сообщается на сайте МТОТ.

Поврежденное или разрушенное жилье будут обследовать органы местного самоуправления, по окончанию работы эти специалисты будут выдавать акты пострадавшим лицам. В министерстве добавили, что в Луганской области по состоянию на 1 июня 2019 года насчитывается 393 разрушенных дома частной формы собственности.

Для того, чтобы получить денежную компенсацию людям необходимо подать соответствующие заявления и документы в специально созданные комиссии при ОГА. Именно облгосадминистрации или областные военно-гражданские администрации будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации. Формы необходимых документов и порядок рассмотрения заявлений должен быть разработан МТОТ.

Средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье будут предусмотрены в государственном бюджете Украины, — заверили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины готов оказать помощь и компенсации семьям шахтеров, которые погибли вследствие взрыва на шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе Луганской области. Правительство решило поддержать детей из семей пострадавших.