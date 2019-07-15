Юрій Іванющенко. Фото: Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n124315-soratnyka-yanukovycha-uriya-ivanuschenka-povernuly-v-rozshuk.html

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Екс-депутата Верховної Ради від «Партії регіонів» Юрія Іванющенка (Юра Єнакієвський) повернули до бази розшукуваних осіб.

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Національна поліція отримала від Генеральної прокуратури лист та копію постанови про скасування постанови прокуратури Одеської області про закриття кримінального провадження відносно підозрюваних. Там, зокрема, в списку значилося й ім’я Іванющенка. Про це 15 липня заявив речник Нацполіції Ярослав Тракало у коментарі «Українській правді».

Враховуючи вимоги законодавства, розшук Іванющенка поновлено, відповідні відомості внесені до розшукового обліку. Про результати поінформовано ГПУ, — зазначив він.

Як відомо, Іванющенко (Юра Єнакієвський) втік з України у 2014 році. Його підозрювали у заволодінні коштами держбюджету в особливо великих розмірах, а також рейдерстві. Справу проти Іванющенка закрили в квітні 2019 року після того, як Конституційний суд визнав незаконною статтю про незаконне збагачення, а суди зобов’язали закрити провадження в тій частині, яка стосувалася вимагання ним частки в одеському ринку «7 кілометр».

Нагадаємо, на початку липня 2019 року Іванющенка зняли з розшуку на підставі інформації з прокуратури Одеської області, яка закрила щодо нього провадження. Згодом Генеральна прокуратура запросила новий розшук Юрія Іванющенка.