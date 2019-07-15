Юрий Иванющенко. Фото: Зеркало недели

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Экс-депутата Верховной Рады от «Партии регионов» Юрия Иванющенко (Юра Енакиевский) вернули в базу разыскиваемых лиц.

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Национальная полиция получила от Генеральной прокуратуры письмо и копию постановления об отмене постановления прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства относительно подозреваемых. Там, в частности, в списке значилось и имя Иванющенко. Об этом 15 июля заявил спикер Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии «Украинской правде».

Учитывая требования законодательства, розыск Иванющенко восстановлен, соответствующие сведения внесены в розыскной учет. О результатах проинформировано ГПУ, — отметил он.

Как известно, Иванющенко (Юра Енакиевский) сбежал из Украины в 2014 году. Его подозревали в завладении средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве. Дело против Иванющенко закрыли в апреле 2019 года после того, как Конституционный суд признал незаконной статью о незаконном обогащении, а суды обязали закрыть производство в той части, которая касалась вымогательство доли в одесском рынке «7 километр».

Напомним, в начале июля 2019 года Иванющенко сняли с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области, которая закрыла в отношении него производства. Впоследствии Генеральная прокуратура запросила новый розыск Юрия Иванющенко.