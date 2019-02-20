Интерпол объявил в розыск бывшего владельца Одесского аэропорта Грановского

Интерпол объявил Грановского в розыск по просьбе Израиля, фото: Financial Times

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Racurs.ua

По просьбе правоохранительных органов Израиля Интерпол объявил в розыск 46-летнего одесского бизнесмена Александра Грановского, бывшего владельца «Финбанка» и Одесского аэропорта.

Соответствующая информация размещена в разделе разыскиваемых лиц на сайте Интерпола.

Отмечается, что Грановского подозревают в мошенничестве, подделке документов, отмывании денег, недостоверном раскрытии информации в публичных корпоративных документах.

По информации СМИ, в Израиле Грановского подозревают в хищении, мошенничестве и махинациях с ценными бумагами на сумму в 60 млн долл., совершенных в течение 2012−2016 годов.

Напомним, в мае 2017 года Генеральная прокуратура объявила о подозрении Грановскому в рамках расследования преступлений, совершенных должностными лицами крупного дистрибьютора табачной продукции «Тедис-Украина».

Тогда сообщалось, что, по мнению досудового расследования, Грановский, по предварительному сговору с должностными лицами этой компании, создал схему уклонения от уплаты налогов. Также компания «Тедис-Украина» в конце 2016 года была оштрафована Антимонопольным комитетом на 431 млн грн за злоупотребление монопольным положением.